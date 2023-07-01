Haliç'te tehlikeli oyun: Serinlemek için Haliç Metro Köprüsü'nden suya atladılar

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar plajlara akın ederken, bazı gençler ise serinlemek için farklı bir yol tercih etti. Sıcaktan bunalan gençler dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayarak serinledi. Gençlerin köprüden atladığı anları film gibi izleyen vatandaşlar tehlikeli oyuna alkışlarla destek oldu. Şaşkına çeviren görüntüler vatandaşların telefon kamerasına yansıdı.

Güvenç Açaroğlu - Doğan Can Cesur

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