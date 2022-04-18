İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Halil Dervişoğlu'nun 4. gol sevinci

Halil Dervişoğlu'nun 4. gol sevinci
Halil Dervişoğlu'nun 4. gol sevinci

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında attığı golle bu sezon ligdeki 4. gol sevincini yaşadı. Halil en son 22. haftadaki Kasımpaşa maçında gol atmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Halil Dervişoğlu attı. Karşılaşmanın 53. dakikasında sahneye çıkan Halil, sağ kanattan Omar Elabdellaoui'nin ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. Süper Lig'de 6 maç sonra 11'de başlayan 22 yaşındaki futbolcu bu sezonki 4. golünü kaydetti. Halil'in 1 de Türkiye Kupası'nda golü bulunuyor.

Ligde son olarak 22. haftadaki Kasımpaşa maçında gol atan Halil Dervişoğlu, daha önce Göztepe ve Altay maçlarında da fileleri havalandırmıştı.

Müsabakaya 11'de başlayan Halil, 70. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.

Oğuzhan Ort
 

İLGİLİ HABER
Ryan Babel ligdeki 3. golünü attı Ryan Babel ligdeki 3. golünü attı
İLGİLİ HABER
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını 18 bin 451 taraftar izledi Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını 18 bin 451 taraftar izledi
İLGİLİ HABER
Galatasarayda 2 değişiklik Galatasaray’da 2 değişiklik

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.