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Halil Falyalı cinayeti davası başladı

Halil Falyalı cinayeti davası başladı
Halil Falyalı cinayeti davası başladı

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Görülen ilk duruşmada savunma yapan sanık Mustafa Söylemez, “Kıbrıs polisi sanırım yoğun baskı altında kalmış. Suçu yıkacak kişi olarak beni seçtiler” dedi.

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Türkiye ayağında 6 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından bugün sanıkların yargılanmasına başlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu bir kısım sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Melike İnal - Sema Demir

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