Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Türkiye ayağı çerçevesinde 6 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından bugün 5'i tutuklu 6 sanık hakkında başlayan yargılamada ara karar açıklandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıkların ardından taraf avukatları beyanda bulundu. Sanık Metin Süs'ün avukatı Serhat Çetin, müvekkilinin Florya Sahili'nde silahlı saldırıya uğradığını belirterek, raporlu olduğunu, ayağına basamadığını, daha sonraki celse duruşmada hazır edeceklerini belirtti. Diğer sanık avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Melike İnal - Sema Demir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.