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Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı

Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, cinayete ilişkin Kıbrıs’tan soruşturma ve kovuşturma dosyalarının istenilmesine hükmetti. Ara kararda ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Türkiye ayağı çerçevesinde 6 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından bugün 5'i tutuklu 6 sanık hakkında başlayan yargılamada ara karar açıklandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıkların ardından taraf avukatları beyanda bulundu. Sanık Metin Süs'ün avukatı Serhat Çetin, müvekkilinin Florya Sahili'nde silahlı saldırıya uğradığını belirterek, raporlu olduğunu, ayağına basamadığını, daha sonraki celse duruşmada hazır edeceklerini belirtti. Diğer sanık avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Melike İnal - Sema Demir

 

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