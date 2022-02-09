Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'da 3 şüpheli yakalandı

Saldırı sonrasında olayı soruşturan KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyonda, cinayette dolaylı yoldan ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bugün bazı adreslere baskın düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs polisine teslim edileceği öğrenildi.
Sadık Kahraman