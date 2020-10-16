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Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Halil Sezai, 30 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

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Tuzla'da 15 Eylül'de film çekimi nedeniyle 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden ve 18 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Halil Sezai hakkında “alenen hakaret”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit”, “mala zarar verme” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Duruşma günü verildi

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tensip zaptı hazırlayan mahkeme, ilk duruşmanın 30 Ekim'de yapılmasına karar verdi.

Tahliye talebine ret

Mahkeme, sanık Halil Sezai'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin varlığı ve tutuklama nedenlerinin devam etmesi gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamına hükmederek, Sezai'nin avukatının tahliye talebini reddetti.

Gamze Erdemir
 

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