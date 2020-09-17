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Halil Sezai ifade vermek için adliyede

Halil Sezai ifade vermek için adliyede
Halil Sezai ifade vermek için adliyede

Tuzla'da 67 yaşındaki komşunu darp eden Halil Sezai, avukatıyla birlikte polis eşliğinde adliyeye geldi. Sezai’nin savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Halil Sezai ifade vermek için adliyede - Tıkla İzle

Tuzla'da film çekimi nedeniyle tartıştığı 67 yaşındaki komşunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, dün Halil Sezai'nin mevcutlu (polis eşliğinde) şekilde adliyeye gelerek ifade vermesi talimatını vermişti.

Sezai, öğle saatlerinde polis eşliğinde avukatıyla beraber adliyeye getirildi. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Sezai'nin savcıya ifade vermesi bekleniyor. Öte yandan, adliyeye gelen Halil Sezai'nin elinin sargıda olması dikkat çekti.

Gamze Erdemir

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