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Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor

Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor
Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor

Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Halil Sezai, yarın hakim karşısına çıkıyor.

Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde tartıştığı 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden şarkıcı Halil Sezai, 18 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

5 ayrı suçtan 13 yıla kadar hapis istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sezai hakkında, “alenen hakaret”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit”, “mala zarar verme” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Halil Sezai yarın Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Gamze Erdemir
 

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