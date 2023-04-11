Halil Umut Meler, Juventus - Sporting CP maçını yönetecek

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde İtalya Serie A takımlarından Juventus, 13 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'de Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Juventus - Sporting CP maçında VAR koltuğunda Fransız hakem Jerome Brisard, AVAR'da da Abdulkadir Bitigen oturacak.

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