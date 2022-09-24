İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Haliliye' de bozuk 3 ton et imha edildi

Haliliye' de bozuk 3 ton et imha edildi
Haliliye' de bozuk 3 ton et imha edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri, kasaplarda yürüttüğü denetimlerde kaçak kesimi yapılan ve bozuk olduğu tespit edilen 3 ton ete el koydu.

Haliliye' de bozuk 3 ton et imha edildi - Tıkla İzle

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Zabıta ekipleri, denetimde kaçak kesim yapıldığı tespit edilen ve kokmuş olduğu belirlenen sakat at ile karkas etlere el koydu. İmha edilmek üzere yaklaşık 3 ton ete el koyan ekipler, işyeri hakkında gerekli cezai işlemleri başlattı. El konulan etler ise araçlara yüklenerek, çöp merkezinde imha edildi.

Bekir Şeyhanlı
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.