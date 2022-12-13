Halit Kıvanç'ın ismi stadyumda yaşayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gaziosmanpaşa ve yakın ilçelerin futbol takımlarının maçlarına ev sahipliği yapacak stadın yapımını tamamladı. Yakında 24 farklı kulübün maç ve antrenmanlarına sahne olacak statta son hazırlıklar devam ederken, 2022'nin Ekim ayında vefat eden spor basınının ve futbol spikerliğinin duayen isimlerinden Halit Kıvanç'ın adı statta yaşatılacak. Halit Kıvanç, yine futbolla anılmaya devam edecek.

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç ve oğlu Ümit Kıvanç, statta bir araya geldi. Halit Kıvanç isminin çok önemli bir değer olduğunun altını çizen Öztürk, “Türk milletine rol model olmuş isimlerden bir tanesi olan Halit Kıvanç isminin bu stadyuma verilmesi çok değerli. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu, çok önemli bir kültür ve spor adamının adını bu stadyumda yaşatacak” ifadelerini kullandı.

“Babamın adın futbolla anılmalı”

Merhum Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç da emeği geçenlere teşekkür ederek, “Biz 72 senelik evliydik. Böyle bir stadyuma isminin verilmesinden dolayı mutlu oluyorum. Keşke kendi de sağlığında böyle bir mutluluğu yaşasaydı” diye konuştu.

Babasının isminin stada verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti paylaşan Ümit Kıvanç, “Babamın adı bir yere verilecekse bunun futbolla ilgili bir yer olması bizi ayrıca memnun ederdi. Semt stadı olması, birçok kulübün yararlanacak olması ve burada sporcuların yetişecek olması beni ayrıca sevindiriyor. Bunun çok yakışacağını düşünüyorum” dedi.

FIFA onaylı zemin

Kısa süre sonra hizmete girecek Halit Kıvanç Stadyumu'nun 5 bin kişilik seyirci kapasitesi bulunuyor. 4 soyunma odası, 4 teknik direktör odası, 2 hakem odası, 1 gözlemci odası, 6 idari ofis, amatör spor kulüplerinin kullanımı için 24 ofis ve canlı yayın alanlarına sahip. 68-105 saha ölçüsü bulunan stadın zemini de FIFA onaylı.

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