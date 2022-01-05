Halk Ekmek'te günlük üretim verileri yayımlanmaya başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘şeffaflık ve hesap verilebilirlik' anlayışı kapsamında yeni bir uygulama daha başlattı. Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., fabrikada üretilen ve dağıtılan günlük ekmek sayısı verilerini sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden (www.ankarahalkekmek.com.tr) paylaşma kararı aldı.

Geçmiş yılların üretim rakamları da paylaşıldı

Başkent'te tamamlanan ulaşım ve altyapı projelerinin maliyetlerini afişlerle vatandaşlara duyurulurken son olarak ANFA Genel Müdürlüğü haftalık çiçek ve bitki dikim verilerini de paylaşmaya başlamıştı. Halk Ekmek Fabrikası da 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren günlük ekmek üretim ve dağıtım verileri hakkında Başkentlileri bilgilendirirken, 4 Ocak 2022 tarihi itibarıyla fabrikada 968 bin 692 adet ekmek üretildiği duyuruldu.

Paylaşılan verilerin yer aldığı tabloda; sosyal yardım alan vatandaşlara dağıtılan ekmek miktarından Halk Ekmek satış noktalarına kadar ilçe ilçe tüm veriler şeffaf bir şekilde Başkentlilerle paylaşılırken geçmiş yıllara ait aylık veriler de (ankarahalkekmek.com.tr/uretim-miktarlari/) sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Huzeyfe Tarık Yaman