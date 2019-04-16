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Halk otobüslerinde fenalaşan yolcular hastaneye yetiştirildi

Halk otobüslerinde fenalaşan yolcular hastaneye yetiştirildi
Halk otobüslerinde fenalaşan yolcular hastaneye yetiştirildi

Kahramanmaraş’ta halk otobüslerinde fenalaşan yolcular, otobüs şoförlerince hastane acil servisine götürüldü.

Halk otobüslerinde fenalaşan yolcular hastaneye yetiştirildi - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi arasında yolcu taşıyan 46 H 296 plakalı 29 numaralı özel halk otobüsü hastane bölgesine geldiğinde yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Otobüs şoförü, bilincini kaybeden yolcu için güzergahını değiştirip hızlıca hastaneye girerek yolcuyu acil bölümüne götürdü. Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bir diğer olayda ise İstasyon Mahallesi ile Binevler Mahallesi arasında çalışan 46 H 034 plakalı 4 numaralı otobüste yaşandı. Burak K. isimli genç otobüsün içinde bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Otobüs şoförü güzergahını değiştirerek Yörük Selim Devlet Hastanesi ek hizmet binası acil servise sürdü. Sedyeyle hastaneye kaldırılan gencin ‘sara' nöbeti geçirdiği öğrenildi. Burak K. isimli gencin 3 saat sonra taburcu olduğu öğrenilirken otobüslerde yaşananlar ise araç içi kameralarınca görüntülendi.  

Halil Koyun

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