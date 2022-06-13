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Halk otobüsü cayır cayır yandı

Halk otobüsü cayır cayır yandı
Halk otobüsü cayır cayır yandı

Sivas’ta park halindeki halk otobüsü cayır cayır yakarak kullanılma hale geldi.

Halk otobüsü cayır cayır yandı - Tıkla İzle

Olay, saat 11.00 sıralarında şehir merkezi Tuzlugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Yıldırım'a ait 58 H 0053 plakalı halk otobüsünde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüs adeta alev topuna döndü. Çevredekiler korku dolu bu anları balkonlarından cep telefonları ile görüntüledi.

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale edip alevleri söndürmeyi başarsa da otobüs tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol

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