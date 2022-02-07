Halk otobüsü esnafı ücretsiz yolculardan rahatsız

Sivas'ta özel halk otobüsü esnafı verilen hakların suiistimal edildiği iddiası ile özellikle 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları ücretsiz taşınması noktasında duydukları rahatsızlığı dile getirmek için Sivas Belediyesi önünde toplandı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, esnaflar adına; Sivas Şoförler Odası Başkanı Şaban Yalman, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Aslan ve bazı esnafları makamında kabul etti. Bilgin esnafların şikâyet ve taleplerini dinledi.

Belediye binası önünde toplanan esnaflar ise bazı yolcuların verilen hakları suiistimal ettiklerini, hak etmeden engelli kartı sahibi olduklarını dile getirip, özellikle 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların ücretsiz taşınmasından dolayı duydukları rahatsızlığı ifade ettiler.

Özel Halk Otobüsü esnafları yaptıkları açıklamalarda, “10 yıldır bize beleş taşıttılar. Bugüne kadar bizim iliğimizi sömürdüler. Vatandaş, millet diyerek bizi ötekileştirdiler. Derdimizi basında yayınlayın. Bu bizim son çaremiz. Biz bu yola çıktık, sonucu nereye giderse oraya kadar gideceğiz”, “Otobüs sahiplerinin hepsi benzinliklere borçlu. Benzinlikçi ‘burası babanın yeri mi her gün gelip gelip doldurup gidiyorsun, hani para' diyor. Bize kontak kapatmaktan başka çare kalmıyor.”, “Semt pazarlarına gidiyorlar. Aynı yolcu ile farklı hatlarda bir çok kez karşılaşıyoruz. Günde 40 kez biniyorlar. Vicdansız bunlar.”, “Numune hastanesi personelinin yüzde 90'ı özürlü kartı ile biniyor. Tatlı yiyip şekeri çıkan engelli raporu alıp ücretsiz biniyor. Beli ağrıyan rapor alıyor.” şeklinde konuştular.

Bir esnaf ise basın mensuplarının da otobüslere ücretsiz bindiğini belirtip derdini basın mensuplarına şu sözlerle ifade etti. “Jandarma, polis, bekçi, zabıta, maliyeci, basın mensubu, engelli, engelli refakatçısı ücretsiz biniyor. Engelli ücretsiz biniyor birde yanında refakatçısı biniyor. Siz basın mensupları da ücretsiz biniyorsunuz. Ne hakkınız var. Bu benim özel arabam. Siz bakkala gidin size ücretsiz bir çiklet vermezler. Bugün biz 15 liraya benzin alıyoruz. Öğrencimizin cebine harçlık koyamıyoruz. Bizim Suçumuz nedir.”

Mert Taha Varol