İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı
Halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Kastamonu’da özel halk otobüsü ile otomobilin karıştığı ve 1 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesinde Eski Sanayi Sitesi girişinde K.K. idaresindeki 37 AE 295 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 37 D 0118 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan K.K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan K.K, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüyü ortaya çıktı

Yaşanan kazanın ardından kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Özel halk otobüsüne ait güvenlik kamerası görüntüsünde otobüsün kendi şeridinde ilerlerken otomobil, şeridinden çıkarak halk otobüsüne çarpıyor. Halk otobüsü şoförünün korna ile uyarmasına rağmen yaşanan kazada halk otobüsündeki yaşanan panikte görüntülerde duyuluyor.

Vedat Yunus İkizoğlu
 

İLGİLİ HABER
Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.