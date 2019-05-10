Halk otobüsü korkuluklara çarptı: 10 yaralı

Kaza, Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A. kontrolündeki 532 hat no'lu 06 KB 2345 plakalı özel halk otobüsü, seyrettiği bulvarın Mithatpaşa Caddesi çıkışından geçerken bir aracın sıkıştırması sonucu yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yan taraftaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yolculardan 10'u yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrasında konuşan otobüs şoförü Ü.A., kendilerini sıkıştıran araç sürücünün kaçtığını söyledi.

Mevlüt Hasgül - Burak Altun

