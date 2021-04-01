Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı

31 Aralık Çarşamba günü sabah 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiğini gören halk otobüsü şoförü Barış Aytar (30) aracını durdurup aşağı inerek kadını kurtarmış, ardından 2 şüphelinin bıçaklı tehdidine maruz kalmıştı. Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından Aytar, şahıslar hakkında şikayetçi olmuştu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, bıçaklı şüphelilerin E.G. ve V.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Birçok suçtan kayıtları bulunduğu belirtilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Suat Metin - Gazi Taş

