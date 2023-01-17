İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Halk otobüsü şoförünü darp eden saldırgan tutuklandı

Halk otobüsü şoförünü darp eden saldırgan tutuklandı
Halk otobüsü şoförünü darp eden saldırgan tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsü şoförünü öldüresiye darp eden yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 
Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.B. isimli yolcu, Orduevi durağında fark edilmeyince sinirlendi. Cengiz Yeler'in kullandığı özel halk otobüsüne binen E.B., ineceği durağa gelince, sürücüyü tehdit ederek araçtan inmesini söyledi. Bu sırada otobüs şoförü ise durumu alttan almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle otobüsten indirilen E.B. aracın kapılarını zorla açarak Yeler'e saldırdı. Otobüs şoförü kanlar içinde kalırken saldırgan vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.

Cihat Polat
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.