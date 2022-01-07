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Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler

Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler
Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler

Antalya’da maddi hasarlı kaza sonrası otomobil sürücüsü ile yanındaki şahıs, halk otobüsü şoförünü herkesin gözü önünde yola yatırarak tekme ve yumruklarla darp etti, ardından olay yerinden ayrıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şoför, “Sabahleyin işime gitmek için bembeyaz gömleğimi, simsiyah pantolonumu giydim. Şu halime bakın, berduş gibiyim” dedi. Polis ekipleri, şoförün şikayetçi olduğu saldırganlar hakkında araştırma başlattı.

Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler - Tıkla İzle

Olay, Muratpaşa ilçesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, tek şeritli caddede 07 EOT 64 plakalı otomobilini park edip kapıyı açtığı sırada, Halil İbrahim Özen'in (51) kullandığı 07 AU 0359 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetimli Halk Otobüsü, otomobilin kapısına çarptı.

Maddi hasarlı kaza sonrası otobüs şoförü Özen, aşağı inip kaza yerini cep telefonuyla fotoğrafladı. Bu sırada her iki taraf arasında sözlü tartışma başladı. İddiaya göre otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi bir anda Özen'e saldırdı. Özen'i yere yatıran şahıslar, tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı.

Diğer yolcuların araya girmesiyle şahıslar şoförü bırakıp olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Kol, el ve bacaklarından yaralanan Özen, sağlık kontrolü ve tedavisinin ardından Bahçelievler Karakolu'na giderek, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

"Anlam veremedim"

Olayı anlatan Halil İbrahim Özen, “Park halindeyken kapıyı açınca aracım hasar gördü. Aşağı inip aracımdaki hasarı telefonla çekmek istedim. O esnada iki kişi üzerime atlayıp darp etmeye başladı. Ardından küfür ve tehdit edip kaçtılar. Neden böyle bir şey yaptıklarına anlam veremedim. Şahısları tanımam etmem" dedi.
Saldırganlardan şikayetçi olduğunu da sözlerine ekleyen Özen, "Evden sabah ‘Bismillah' deyip çıkıyoruz, akşam eve dönüş halimize bakın. Antalya halkının en sevdiklerini taşıyoruz. Gördüğünüz vaziyete bakın; ellerim, ayaklarım parçalanmış vaziyette. Ben sabahleyin işime gitmek için bembeyaz gömleğimi, simsiyah pantolonumu giydim. Şu halime bakın, berduş gibiyim. İki tane kendini bilmez yüzünden rezil rüsva oldum. Eve gidince oğlum, ‘babacım bu halin ne' diyecek. Yağmurda, çamurda halkımıza hizmet ettik, karşılığı 2 parmağım, dirseklerim, dizlerim ezik” diye konuştu.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser - Gazi Taş
 

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