Halk otobüsünde fenalık geçiren kadının imdadına şoför yetişti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Nihat Güleç (43) yönetimindeki 07 MKL 40 plakalı toplu taşıma otobüsünde, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın yolcu saat 13.47 sıralarında fenalık geçirdi. Otobüstekiler, kadının baygınlık geçirdiğini söyleyerek durumu otobüsün şoförü Güleç'e bildirdi. Güleç, hastaneye yolcuyu yetiştirebilmek için direksiyonunu kırıp tramvay yoluna, oradan da karşı yola geçerek aracını hastane istikametine sürmeye başladı. Dörtlü ikaz lambalarını yakan Güleç, saat 13.51'i gösterdiğinde yolcuyu Antalya Atatürk Devlet Hastanesi aciline yetiştirdi. Acil önünde bekleyen sağlık ekipleri ve diğer yolcuların yardımıyla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Suat Metin - Fırat Demir

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