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Halk otobüsünde fenalık geçiren kadının imdadına şoför yetişti

Halk otobüsünde fenalık geçiren kadının imdadına şoför yetişti
Halk otobüsünde fenalık geçiren kadının imdadına şoför yetişti

Antalya’da daha önce halk otobüsünde unutulan turist çocuğunu ailesine kavuşturan şoför, bu sefer yine otobüs içerisinde fenalaşan genç bir kadını, 4 dakika içerisinde ambulans gibi hastane aciline yetiştirdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, otobüs şoförü Nihat Güleç, “İnsanlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Halk otobüsünde fenalık geçiren kadının imdadına şoför yetişti - Tıkla İzle

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Nihat Güleç (43) yönetimindeki 07 MKL 40 plakalı toplu taşıma otobüsünde, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın yolcu saat 13.47 sıralarında fenalık geçirdi. Otobüstekiler, kadının baygınlık geçirdiğini söyleyerek durumu otobüsün şoförü Güleç'e bildirdi. Güleç, hastaneye yolcuyu yetiştirebilmek için direksiyonunu kırıp tramvay yoluna, oradan da karşı yola geçerek aracını hastane istikametine sürmeye başladı. Dörtlü ikaz lambalarını yakan Güleç, saat 13.51'i gösterdiğinde yolcuyu Antalya Atatürk Devlet Hastanesi aciline yetiştirdi. Acil önünde bekleyen sağlık ekipleri ve diğer yolcuların yardımıyla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Suat Metin - Fırat Demir

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