İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu, şoför hastaneye yetiştirdi

Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu, şoför hastaneye yetiştirdi
Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu, şoför hastaneye yetiştirdi

Denizli’de özel halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Acil servisin önünde otobüsten sedye ile indirilen kadın, tedaviye alındı. Otobüsün hastaneye geldiği o anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile an be an görüntüledi.

Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu, şoför hastaneye yetiştirdi - Tıkla İzle

Denizli'de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Turgut Kubur, İstiklal ile Karahasanlı arasında sefer yaptığı sırada kadın yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Otobüsteki vatandaşlar, fenalaşan kadına yardımcı olurken, sürücü Kubur, 100 metre yakınındaki hastaneye doğru sürdü. Rahatsızlanan yolcu hastanenin önüne getirildiği sırada bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile an be an görüntüledi. Hastanesi'nin acil servisinin önüne kadar gelen sürücü, korna çalarak, yardım istedi. Otobüsten indirilen kadın, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Yolcuların bana haber vermesi ile birlikte hastaneye yöneldim"

Otobüs şoförü Turgut Kubur, kadın yolcunun aniden rahatsızlandığını belirterek, “Saat 13.00'da Suluköprü'den hareket ederek, Devlet Hastanesi, Bayramyeri duraklarını geçerek Kazım Kaynak Lisesinin olduğu yerdeki kırmızı ışıklarda yolcuların bana haber vermesi ile birlikte hastaneye yöneldim. Hastane yakın mesafede olduğu için ben hastaneye gitme gereksinimi duydum. Normalde 112'yi arayarak ambulans çağırmam gerekiyor. Aracımı hastaneye acile yönelerek sağlık çalışanlarına haber vererek hastayı onlara teslim ettim. Tekrardan kaldığım yerden güzergahına devam ettim. Vatandaşların tepkisi, herkesten teşekkür aldım. Hepsi iyi niyetim için teşekkürlerini dile getirdiler” dedi.

Eren Elyesa Polat - Osman Başpınar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.