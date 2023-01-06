Halk otobüsünde su kabağını bile unutarak 'Bu kadar da olmaz' dedirttiler

Antalya'da yüz binlerce vatandaşın ulaşımını sağlamak için kullandığı toplu taşıma araçlarında her gün onlarca eşya unutulurken, eşyalar şoförün paketlemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kayıp Eşya Bürosu'na getiriliyor. Büroya getirilen eşyalara görevli bir personel tarafından barkot numarası verildikten sonra, vatandaşların da kontrol edebileceği şekilde internet ortamına işleniyor.

Tepsi, gofret, su kabağı ve salça unutulanlar arasında

Eşyalar belirli bir düzenle muhafaza edilirken, 1 ay boyunca alınmayanlar ise Büyükşehir Belediyesi hazinesine gidiyor. 2022 yılı Aralık ayında bir otobüs içerisinde unutulan tepsi, gofret, su kabağı ve salça ise unutulanlar arasında en çok dikkat çeken eşyalar oldu. Öte yandan, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların sahiplerine daha hızlı ulaştırılabilmesi için mobil uygulama kuruldu. Uygulama üzerinden vatandaşlar adım adım eşyalarının nerede olduğunu görebiliyor. Unutulan eşyalar arasında, para, oyuncak, şemsiye, kimlik, çanta ve kıyafet olduğu görüldü.

"Bulunan yabancı paraları TL'ye, ziynet eşyalarını da paraya dönüştürüyoruz"

Ekim ayında unutulan eşyaları poşetleme dönemine geçtiklerini belirten Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Kayıp eşyayı bulan şoför poşete koyarak üzerine notlarını alıyor. Daha sonra ise eşya depolamaya teslim ediliyor. Mobil denetleme ekibimiz tarafından adreslerden toplanarak buraya getiriliyor. Belli bir süre burada bekletiyoruz. Bozulabilecek olan ürünleri 1 gün bekletip, sonra imha ediyoruz. Onun dışında paraları, cüzdanları, eşyaları 1 ay saklıyoruz. 1 ay sonra malzemelerin bir kısmını sosyal hizmetlere teslim ediyoruz. Bulunan paraları mali hizmetlere emanet olarak belediyemizin kasasına bırakıyoruz. Bulunan yabancı paraları TL'ye, ziynet eşyalarını da paraya dönüştürüyoruz" dedi.

"2022 yılında yaklaşık 10 bin tane kayıp eşyası geldiyse bunun çoğunluğu teslim ettik"

Mobil takip sisteminden vatandaşların kaybettikleri eşyaları görebildiğini belirten Tonguç, "Orada eşyanın kaydını görebiliyor. Çağrı merkezinden de bize ulaşabilirler. Vatandaşlarımız otobüs şoförü tarafından poşete konulan eşyasını kendisi açıyor. Güven unsuru daha fazla oluyor. Bulduğumuz eşyamızı vatandaşımıza teslim etme oranımız arttı. 2022 yılında yaklaşık 10 bin tane kayıp eşyası geldiyse bunun çoğunluğu teslim ettik. Buraya çok ilginç ürünler geliyor. Vatandaşımız yemeğini unutuyor, kısa dayanacak malzemeleri de unutuyor. Ciddi para unutanlar da oluyor, onları da teslim ediyoruz. Ulaşım kartlarından da o kişinin o otobüse binip binmediğini teyit ediyoruz" açıklamasına yer verdi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir



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