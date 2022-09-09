İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada

Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada

Şanlıurfa’da otobüse ücretsiz kart basıp binen yolcu ile kartını görmek isteyen şoför arasında yaşanan tartışma diğer yolcuların da araya girmesiyle kavgaya dönüştü. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada - Tıkla İzle

Şanlıurfa'da halk otobüsü şoförü Müslüm İ., aracına ücretsiz binen yolcunun kullandığı kartı görmek isteyince tartışma çıktı. Müslüm İ., kartını göstermeyen yolcudan inmesini istedi. Ancak yolcu, kendisinin de 2 halk otobüsünün bulunduğunu belirtip tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra tartışmaya yolcular da dahil oldu. Tartışmanın büyüyerek kısa süreli kavgaya dönüşmesi üzerine araçta bulunan diğer yolcular, kapıların açılmasını istedi. Tartışma, yolcunun araçtan indirilmesiyle son buldu. Yaşanan anlar, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bekir Şeyhanlı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.