Halk otobüsündeki uyku krizi ekipleri seferber ettirdi

Olay, saat 10.30 sularında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merkez-Çilesiz seferini yapan B.A. yönetimindeki 44 NN 563 plakalı halk otobüsüne Koyunoğlu Mahallesi'ne gitmek için binen bir kadın aracın arka bölümüne geçerek uyudu. Aracın güzergaha yaptığı ikinci seferde diğer yolcular tarafından fark edilen kadın uzandığı koltuk üzerinde uyumaya devam edince olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve sağlık ekipleri tarafından uyandırılan kadın, ‘5 dakika daha uyumak' istediğini söyleyerek araçtan inmedi. Polis ve sağlık ekiplerinin hastaneye götürmek için uzun süre dil döktüğü kadın, yaklaşık 5 kilometre daha yolculuk yaptığı araçtan merkez otobüs durağında inerek gözden kayboldu.

Hasan Eryılmaz

