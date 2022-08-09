Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayayı yere savurdu

Bartın'ın Kemerköprü mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre halk otobüsünün bagaj kapağı seyir halindeyken açıldı. Halk otobüsü sürücüsü açılan bagaj kapağını fark etmeyerek araçla ilerlemeye devam etti. Bu sırada bagaj kapağı kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına çarptı.

Bagaj kapağının çarpmasıyla bir anda yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine 112 ekiplerince kaza mahallinde ilk tedavisi yapılan H.A. daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı H.A.'nın boyun bölgesinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bülent Bostancı

