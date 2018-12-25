İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halk otobüsünün altında kalan 14 yaşındaki öğrenci öldü

Halk otobüsünün altında kalan 14 yaşındaki öğrenci öldü
Halk otobüsünün altında kalan 14 yaşındaki öğrenci öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün altında kalan 14 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

Halk otobüsünün altında kalan 14 yaşındaki öğrenci öldü - Tıkla İzle

Olay, Çerkezköy ilçesi Malkoçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda Nur Tekdemir (14) isimli öğrenci, yolu karşıdan karşıya geçmek istediği sırada Sami A. yönetimindeki 59 M 7171 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenci Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Selda Nur Tekdemir hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erkan Kuru
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.