Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü İbrahim Sivrikaya (73) yönetimindeki 16 KFB 78 plakalı motosiklet, Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi'nden yola çıkan sürücü Maşallah A. (48) idaresindeki 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kaskı parçalara ayrılan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salih Bilal Aslan

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