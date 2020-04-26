Halka, esnafa, şirketlere 200 milyar liralık kalkan

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Covid-19 sürecinde aldıkları tedbirler kapsamında ekonomiye 200 milyar liralık destek sağladıklarını belirterek bu süreçten de güçlenerek çıkacaklarını söyledi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devreye alınan adımların geldiği noktaya ilişkin bilgi verdi. Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ile bireysel, esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerinin üretim gücüne, esnafa ve istihdama koruma kalkanı sağladığına işaret eden Albayrak, "Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisini ve yayılma hızını kırdık. En kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasına Türkiye'nin de girecek. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Kovid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize 'sağlık kuralları' çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Tüm bu konuları detaylı konuşacağımız Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz" dedi.

HER KESİME NEFES

İşte Covid-19 ile mücadele sürecinde toplumun her kesimini rahatlatan destek, teşvik ve yardımlar:

4,4 MİLYON MUHTAÇ AİLEYE 1000 TL

Şu ana kadar yaklaşık 4,4 milyon aileye 1000 liralık nakdi destek yardımında bulunuldu.

4 MİLYON VATANDAŞA 22,3 MİLYAR TL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Vatandaşların bireysel ihtiyaçları için devreye alınan 'Temel İhtiyaç Desteği' kapsamında, şu ana kadar 3 milyon 977 bin kişiye, 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu.

775 BİN ESNAFA 16,9 MİLYAR TL FİNANSMAN

Esnaf Destek Paketi için 582 bin esnaf başvuruda bulundu. 448 bin 148 esnafa, 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı. Paraf Ticari kart için 324 bin 814 başvuru geldi, 303 bin 565 kart tahsis edildi. Böylece esnafa sunulan finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı.,

120 BİN FİRMAYA 107,5 MİLYAR TL KGF DESTEĞİ

İşletmelere sunulan "KGF kefaletli İş'e devam Desteği" kapsamında da başvurular 143 bin 769'a ulaştı. 119 bin 804 firmaya, 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmaların yüzde 96'sını KOBİ'ler oluşturdu.

22,5 MİLYAR TL'LİK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DOPİNG OLACAK

268 bin 717 firma, 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu. 3 ay boyunca bu kapsamda çalışanlara ve işletmelere yapılacak ödemelerin 22,5 milyar TL'ye yaklaşması bekleniyor. Ödeneğe en çok başvuru yüzde 40 ile imalat sektöründen yapıldı. Bu sektörü yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6 ile eğitim sektörü takip etti, diğer sektörlerden başvurular da yüzde 27 oranında oldu.

İŞİNİ KAYBEDENLERE DE BİN TL DESTEK

Koronavirüse karşı vatandaşı rahatlatan adımlara devam ediliyor. Pandemi sosyal destek programı kapsamında verilen 1.000 liralık desteğin ilk 2 etabı tamamlanırken 3'üncü etap için başvurular başladı. Bu sosyal yardımı ilk 2 etapta alanlar ile memur, emekli ve kamu işçileri alamayacak. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar da bu yardımın kapsamı dışında bulunuyor.

Bin liralık destek kişi sayısına göre yapılmayacak. Haneden tek isim eğer şartları karşılıyorsa desteği alabilecek. Başvurularda herhangi bir gelir kıstası aranmayacak. Ancak başvuru detaylarında kişilerin işi ve sosyal durumu ile aylık geliri gibi bilgiler istenecek. Öte yandan, evdeki çocuk sayısı, kirada oturulup oturulmadığı, son gelen su, doğalgaz ve elektrik faturalarının bedelleri, bankadaki birikimler detaylı olarak istenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ön başvuruları inceleyerek desteğe ihtiyacı olduğunu belirlediği evlere ödemeyi yapacak.

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Başvuruları kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. Sonu "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak. Hafta sonları ise kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmayacak.

Türkiye Gazetesi