Halka simit dağıtan Vali Masatlı simit satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı

Amasya Valiliği tarafından kentte teravih namazı sonrası simit yeme geleneğini devam ettirmek için Sultan II. Bayezid Camisi'nde teravih namazından çıkan vatandaşlara simit dağıtıldı. Vatandaşlara simitlerini verdikten sonra simit satamadığını gördüğü 13 yaşındaki Ozan Taşdelen'den haberdar olan Vali Masatlı parasını ödeyip kalan 15 simidini satın aldı. Ardından Ozan ile birlikte simitleri halka dağıttı.

İnşaat işçisi bir baba ile evhanımı annenin evladı Taşdelen, “Son kalan simitlerdi. Buraya geldim. Vali Bey simitleri aldı. Telefon almayı düşünüyorum. Babam da kazandığım paranın üstüne koyup telefon alacağım. Vali Bey'e teşekkür ederim" dedi. Şimdiye kadar bin 500 lira biriktirdiğine değinen simitçi çocuk yeniden simit fırınının yolunu tuttu.

Türk-İslam şehri Amasya'nın birçok geleneği ve göreneği uhdesinde barındırdığına işaret eden Mustafa Masatlı da, “Biz burada simit dağıtınca doğal olarak Ramazan ayında özellikle Sultan Bayezid Camisi çevresinde simit satan gençlerimiz, çocuklarımız tabii ki simit satamıyor. Bugün de karşımıza Ozan çıktı. Biz de Ozan'ın elindeki simitleri alarak hem kendini bir manada sevindirmiş olduk. Hem de o simitleri buraya gelen vatandaşlarımıza ikram ettik” diye konuştu. Çay içip simitleri afiyetle yiyen vatandaşlar, bayramlarını kutlayan Vali Masatlı'ya teşekkür etti.

Tüm valiler Ramazan bayramında afet bölgesine görevlendirildi

Ramazan Bayramı'nı yaklaşık iki ay boyunca koordinatör vali olarak görev yaptığı Hatay'da geçireceğini anlatan Masatlı, “Türkiye'deki tüm valilerimiz bu Ramazan bayramında afetin meydana geldiği 11 ile görevlendirildi. Ben de uzun süre kaldığım Hatay iline görevlendirildim. İçimde farklı bir mutluluk var. Oradaki insanlarımızla tekrar buluşma fırsatı yakalayacağım” şeklinde konuştu.

Murat Çelik



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