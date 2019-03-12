Halkalı-Gebze banliyö hattı bugün açılıyor

Açılışı bugün gerçekleştirilecek olan ve günde 1 milyon yolcu taşınması planlanan Halkalı- Gebze banliyö tren hattının dün gün boyu aralıksız olarak test seferleri yapıldı.Trenler içinde yolcular varmış gibi istasyonlara yanaşıp bekleyip ardından diğer istasyonlara devam ettiği test sürüşleri havadan görüntülendi.

Test seferleri sırasında sinyalizasyon sistemlerinin son kontrolleri yapıldı. İstasyonların içinde ise güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu görüldü. Halkalı-Gebze arasında bulunan tren hattının Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.