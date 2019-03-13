Halkalı-Gebze-Marmaray Durakları! Halkalı-Gebze Tren Ücreti Ne Kadar

Açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler saat 06.00 itibariyle başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş da işe, okula gitmek için banliyö tren hattını kullandı. İlk gününde tren hattını kullanan vatandaşlar zamandan kazandıran trenden oldukça memnun olduklarını ifade etti. Hat, eskiden 185 dakika olan 76 km'lik Gebze-Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirirken proje kapsamında birçok istasyonda yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Hatta 2 viyadük, 27 kara yolu, 29 yaya alt geçidi, 21 kara yolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı. Hattın günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıması bekleniyor. İşte Halkalı-Gebze-Marmarayhattına dair tüm merak edilenler...

GEBZE-HALKALI ARASI MARMARAY GEÇERLİ TARİFE LİSTESİ NE KADAR?

GEBZE-HALKALI ARASI DURAKLARI HANGİLERİ?

Hat, Mustafa Kemal'den başlayarak;

Küçükçekmece,

Menekşe,

Florya,

Yeşilköy,

Yeşilyurt,

Ataköy,

Bakırköy,

Yenimahalle,

Zeytinburnu,

Kazlıçeşme,

Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor.

Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat ise;

Üsküdar,

Söğütlüçeşme,

Feneryolu,

Göztepe,

Erenköy,

Suadiye,

Bostancı,

Küçükyalı,

İdealtepe,

Süreyya Plajı,

Maltepe,

Cevizli,

Atalar,

Başak,

Kartal,

Yunus,

Pendik,

Kaynarca,

Tersane,

Güzelyalı,

Aydıntepe,

İçmeler,

Tuzla,

Çayırova,

Fatih,

Osmangazi,

Darıca'dan geçerek Gebze'de sona eriyor.

GÜNLÜK TREN SAATLERİ

MARMARAY GEBZE - HALKALI ve SÖĞÜTLÜÇEŞME - ZEYTİNBURNU arasında çalışacak trenlere ait sefer aralıkarı gösterir şema;