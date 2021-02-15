Halkalı'da araçlar yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü kar yağışı başlamıştı. Hafta sonu etkisini arttıran yağış, haftanın ilk mesai günü olan bugün de devam etti. Yağışın fazla olduğu ilçelerde trafik dururken, araçlar yollarda kaldı. Vatandaşlar yolda kalan toplu taşıma araçlarından inip yürüyerek yollarına devam etti. Halkalı da trafiğin durduğu noktalardan biri oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda araçlar ilerleyemedi. Araçların yolda kaldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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