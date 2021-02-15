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Halkalı'da araçlar yolda kaldı

Halkalı'da araçlar yolda kaldı
Halkalı'da araçlar yolda kaldı

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Halkalı’da trafik durdu. Araçların yolda kaldığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Halkalı’da araçlar yolda kaldı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü kar yağışı başlamıştı. Hafta sonu etkisini arttıran yağış, haftanın ilk mesai günü olan bugün de devam etti. Yağışın fazla olduğu ilçelerde trafik dururken, araçlar yollarda kaldı. Vatandaşlar yolda kalan toplu taşıma araçlarından inip yürüyerek yollarına devam etti. Halkalı da trafiğin durduğu noktalardan biri oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda araçlar ilerleyemedi. Araçların yolda kaldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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