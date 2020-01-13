Haluk Levent, kas hastası Gökdeniz'e verdiği sözü tuttu

Bursa'da ikamet eden Gülay-Mustafa Şahin çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Gökdeniz, sağlıklı olarak dünyaya geldi. Yürüyüp koşabilen Gökdeniz'in hayatını karartan gerçek henüz 2.5 yaşındayken ortaya çıktı. Rahatsızlanan ve götürüldüğü doktorda kas hastalığı ortaya çıkan Gökdeniz'in artık yürüyemeyeceği belirtildi. Hayatını 12 yaşına kadar tekerlekli sandalye ile sürdüren Gökdeniz, son 3 yıldır ise cihaza bağlı yatalak olarak yaşıyor.

Daha önce tekerlekli sandalye ile okula giden Gökdeniz, artık evde yattığı için okula da gidemiyor. Şu anda liseye gitmesi gereken Gökdeniz, okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Perişan durumda olan ve kirada oturan aile ise, Gökdeniz'in bakım parasıyla geçiniyor. Arkadaşlarıyla birlikte yaptığı maçta kalecilik yaparken Türkiye'nin tanıdığı Gökdeniz'in dünya gözüyle ünlü şarkıcı Haluk Levent'i görme isteği ise gerçek oldu. Ocak ayının 4'ünde sosyal medyadan Haluk Levent'e seslenen Gökdeniz, “Tek isteğim dünya gözü ile seni görüp sarılmak. Seni hep seveceğim gönlü güzel abim” diye video paylaştı.

Gökdeniz'in çağrısına kayıtsız kalmayan Haluk Levent ise, “En yakın zamanda' diyerek cevap verdi. 10 gün sonra sırtına geçirdiği Trabzon formasıyla Gökdeniz'in evine gelen Levent, ‘Sev kardeşim' şarkısıyla Gökdeniz'in yattığı odadan içeri girdi. Şarkıya eşlik etmeye çalışan Gökdeniz, heyecandan neye yapacağını şaşırdı. Haluk Levent'in şarkıyı bitirdikten sonra ise en büyük Trabzonspor diyerek Gökdeniz'in hislerine tercüman oldu.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video birçok kişi tarafından izlenirken, yapılan yorumlar ise dikkat çekti. Diğer takımlara destek veren vatandaşların Gökdeniz'in iyileşmesi halinde tuttuğu takımlarının hiç şampiyon olmaması temennisinde bulundu.

Gökdeniz'in hastalığı sebebiyle iş bulamayan baba ise, yetkililerden yardım bekliyor. Günlükçü olarak bir kahvede çalışan baba Mustafa Şahin, böylelikle ailesine bakmaya çalışıyor. Gökdeniz'in ise, küçüklüğünden beri en büyük hayali futbolcu olmak ve tuttuğu takım Trabzonspor'un formasını giymek. Ayrıca Gökdeniz'in babası Mustafa Şahin, daha önce kendileri adına ev yardım kampanyası toplanmaya başlandığını ama bunun sözünde durulmadığını söyledi.

"Yevmiyeyle bir kahvede çalışıyorum"

2.5 buçuk yaşında oğlunun kas erimesi yaşadığını anlatan Şahin, "Maddeten ve manenen çok zorluklar yaşadık. Şu anda ben günlük bir kahvede çalışıyorum. İş başvurusu yaptığım yerler oldu. Ama hastamız olduğu için izin almam gerekiyor, o yüzden iş yerlerinden olumlu dönüş yapan olmadı. Arada hastanede yatıyoruz. Şu anda geçici olarak çalıştığım yerden ekmek parasını çıkarıyoruz. Yetkililerde bu konuda bir yardım bekliyorum" dedi.

"Makinesiz 2 saat durabiliyor"

2 senedir oğlunun yattığını anlatan Şahin, "Bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Şu anda havayı makineden alıyor. Makine olmadığı zaman morarmaya başlıyor. Makinesiz 2 saat durabiliyor. Bundan sonra devamlı yatakta yatacak. Omurga kemiği eridi, akciğerleri parçalandı, ciğerleri düzelmiyor. Böyle yatacak. Daha önce sandalyesi vardı. Onunla okula gidiyordu. Şu anda lise 1'e gitmesi lazım. Ama 8. sınıftan itibaren okula gidemedi. Hastaneye devamlı gidiyoruz. Bir işe gittiğim zaman bana izin verilmesi lazım. Kirada oturuyoruz. Şu anda Gökdeniz için bakım parası alıyoruz ve onunla geçiniyoruz" diye konuştu.

Zafer Peker

