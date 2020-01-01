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Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi

Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi
Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi

Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdiHaluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdiHaluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi.

Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi - Tıkla İzle

Ünlü sanatçı Haluk Levent, yılbaşı akşamında Pendik Araştırma Hastanesinde tedavi gören iki küçük hayranına konser verdi.

Küçük hayranlarına verdiği sözü tuttuğunu belirterek hastanede konser veren Levent, küçük çocuklara mutlu bir yılbaşı akşamı yaşattı.

Levent, hastanede çocuklara konser verdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yaptığı paylaşımda Levent, “Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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