Haluk Levent'e 23 Nisan için verdikleri sözü tuttular

23 Nisan etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Haluk Levent ile birlikte sahne alması planlanan Büyükçekmece Belediyesi Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu'na korona virüs engel olamadı. Bu yılki etkinliklerde Haluk Levent'in şarkılarını söylemek için söz veren minikler etkinlikler iptal olmasına rağmen sözlerini tuttu. Söz ve müziği Haluk Levent'e ait olan “Yollarda bulurum seni” şarkısını Atatürk'e ithaf eden minik koristlerin kendi evlerinde çektikleri videolar ile sosyal medya üzerinden verdikleri konser büyük ilgi gördü. Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu'nun seslendirdiği şarkının videosunu sosyal medyada izleyen Haluk Levent, minik koristlerin kendisini çok duygulandırdığını, 23 Nisan sabahı da videoyu kendi sosyal medya hesaplarında paylaşacağını açıkladı.

Virüs engeli olmasa 22 Nisan'da birlikte söyleyeceklerdi

22 Nisan Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan ancak korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen konserin öncesinde minik koristlerle bir araya gelen Haluk Levent, “Büyükçekmece Belediyesi'nin daha önce böyle bir projesi vardı. Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu eşliğinde birçok sanatçı arkadaşımız katılmıştı. Bende kıskanmamış değildim, kıskanmıştım tabi. Bu çocuklarımız 23 Nisan Haftası'nda Haluk ağabeylerinin şarkılarını söyleyecekler. Hatta ben de onları izleyeceğim. Sonra birlikte şarkı söyleyeceğiz” ifadesini kullanmıştı.