Haluk Levent'ten lösemi hastası baba kıza ziyaret

Bir konser organizasyonu için Aydın'da bulunan Haluk Levent, ADÜ'de lösemi tedavi tedavisi gören 42 yaşındaki Yılmaz Çelen ve 18 yaşındaki kızı Ebru Çelen'i ziyaret etti. Aynı oda da lösemi ile savaşan baba kızla sohbet eden ve tedavileri hakkında bilgi alan Levent, "Ebru ve babasının morale ihtiyaçları vardı. Konsere geldik, kendilerini de ziyaret ettik. İlik için çok fazla koşturmamız gerekiyor. Haluk Levent olarak bu konunun üzerine eğilerek yeniden kampanyalar düzenleyeceğim. Daha fazla ilik bağışçısına ihtiyacımız var" diye konuşarak herkesi en yakın kan merkezine giderek ilik bağışında bulunmaya davet etti.

Levent ziyaret sonunda Yılmaz Çelen ve Ebru Çelen ile selfie çekerek sosyal medya hesabında yayınladı

Murat Uçkaç