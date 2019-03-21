Haluk Levent'ten Öykü Arin ve lösemi hastalarına destek konseri

Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve ilik nakline ihtiyaç duyan 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin için Türkiye'de ve yurt dışında başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de Haluk Levent ve Çinare Melikzade'nin katılımıyla dün akşam saat 19.30 Celal Atik Spor Salonu'nda konser düzenledi. Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte, konsere katılan vatandaşlar alanda bulunan Kızılay kan aracında hücre bağışında bulundu. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, donör olunması çağrısını yinelerken, Haluk Levent de, insanların hayat kurtarmak için konsere geldiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

“Bir hastanın genetik ikizi siz olabilirsiniz”

Yaklaşık 3,5 aydır Öykü Arin'in lösemi olması nedeniyle kök hücre bağışını teşvik etmek amacıyla bir kampanya yaptıklarını ifade eden Eylem Şen Yazıcı, “Kök hücre bağışının ne olduğu daha iyi kavransın diye bu konseri organize ettik. Sağolsun Haluk Levent'te geldi, konserde birlikte bizimle birlikte oldu. AHBAP destek oldu, birlikte bu konseri organize ettik. Amacımız herkesi kök hücre bağışı yapması için teşvik etmek. Benim kızım Öykü Arin'in ya da başka bir hastanın genetik ikizi siz olabilirsiniz. Dolasıyla kök hücre bağışı yapın. Kızılay'a gidin, donör olun ve donör bulun. Çalıştığınız iş yerinde, mahallenizde kampanya yapın, kampanyamıza katılın” diye konuştu.

Süreci takip edin çağrısı

Kök hücre bağışı yapıldıktan sonraki sürecin takip edilmesi yönünde çağrıda bulunan Eylem Şen Yazıcı, “Siz kök hücre bağışı yaptığınızda Kızılay'dan size bir mesaj geliyor. Bu mesaj henüz daha doku tiplemesi yapıldığı anlamına gelmiyor. Bilgileriniz Kızılay'a girmiş oluyor ama aslında Kızılay bu kanları topluyor ve Sağlık Bakanlığına gönderiyor. Sağlık Bakanlığının laboratuvarında çalışılıyor. Orada bekleyen çok sayıda numune olduğunu biliyoruz ve bir an önce bunların çalışılmasını bekliyoruz. Dolasıyla henüz mesaj almış olsanız bile sizin kanınız çalışılmamış olabilir. Belki de benim kızımın ya da başka birinin hayatını kurtaracak kişi siz olabilirsiniz. Hem kampanya yapın hem de bu süreci takip edin. ‘Eşleşme oldu mu ya da doku tiplemesi yapıldı mı?' konusunda gerekli kurumları aramaya devam edin” ifadelerini kullandı.

“Donör olmaktan vazgeçmeyecekseniz bu işe kalkın”

Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra kendisine de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli olmayı beklerken yaşamını yitiren Nazlı Çiçek Gezginer'in babası Ziya Gezginer ise insanların kök hücre bağışında bulunduktan sonra donör olmaktan vazgeçmeyecek ise bu işe kalkışmalarını vurgulayarak, “Biz sadece 25 gün yaşadık lösemiyi. Biz bu 25 gün içerisinde çok şey öğrendik. Kök hücre bağışında bulunan insanlar için buradan yalvarıyorum. Bunu sonuna kadar götürecekseniz, donör olmaktan vazgeçmeyecekseniz bu işe kalkın. Eğer donör olmaktan vazgeçecekseniz lütfen bu işe kalkışmayın. Bir insana umut olmak, hayat vermek Allah'a mahsustur. Yüzde 95 donör vazgeçiyormuş bu işten. Bir iğne ucu kadar canı yanacak” dedi.

Nazmi Can Arslan

