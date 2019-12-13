Haluk Levent'ten Yunus için yardım kampanyası

Skolyaz hastası Yunus Balkaya, her geçen gün hastalığının biraz daha kötüleştiğini belirterek, “Artık nefes alırken bile acı çekiyorum. Tedavi için 3 yıldır gitmediğim doktor ve hastane kalmadı. Yapılması gereken ameliyatın çok riskli ve zor bir operasyon olduğundan, gittiğim özel hastanenin dışında hiçbiri bu ameliyata yanaşmadı. Özel hastane tedavim için benden 350 bin TL istedi. Bunu karşılayacak gücüm yok, bende sağlıklı bir yaşam ve rahat nefes almak istiyorum” dedi.

Balkaya'ya destek olmak için Haluk Levent ve Haluk Levent'in kurduğu AHBAP isimli dernek bir kampanya başlattı. Haluk Levent de bu kampanyayı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

''Yunus! Bitlis'ten geldi. Milyonda bir türdeki rahatsızlık skolyozla bütünleşmiş. Bu çocuğumuz ölmeyecek! Valilik 350 bin TL yardım öngörmüş. Az sonra Florance Nightinale Hastanesine gideceğiz. Yatacak. Haydi canlarım.”

Gürkan Olcay

