Haluk Özsevim: 'AKRA Gran Fondo'nun tüm geliriyle depremzede çocuk ve gençlere bisiklet alacağız'

Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek AKRA Gran Fondo'da dünyanın dört bir yanından Antalya Kemer'e gelecek olan amatör bisikletçiler, yarış boyunca sporun ve Kemer'in eşsiz doğal güzelliklerine yakından tanık olacak. Bu yıl elde edilecek kayıt gelirleri, 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerden etkilenen çocuklar için değerlendirilecek. Kayıt gelirleri ile alınacak olan bisikletler, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle depremzede çocuklara dağıtılacak. Yarışmaya bu yıl da ilginin yüksek olacağını dile getiren Tour Of Antalya Proje Koordinatörü Haluk Özsevim, “Gran Fondo Antalya'yı 30 Nisan tarihinde gerçekleştireceğiz. Bu sene 6. kez düzenleyeceğimiz yarışta geçtiğimiz yıl yaklaşık 700 sporcu start aldı. Organizasyona bu yıl yine 700 ila bin sporcu aralığında katılım bekliyoruz. Bu sene yarışmamızın ayrı bir özelliği var. Tour Of Antalya organizasyonunu, yaşanan deprem felaketi sebebiyle iptal etmiştik. AKRA Gran Fondo yarışında da bu sebeple yeni bir konsept oluşturmak istedik. Hem Valilik ile hem de Spor ve Gençlik İl Müdürlüğü ile yaptığımız toplantılar neticesinde projemize bir sosyal sorumluluk da ekledik. Yarışın bütün gelirleriyle bisiklet alarak yine Spor ve Gençli Bakanlığı ile koordineli bir şekilde deprem bölgesindeki çocuklara ve gençlere dağıtacağız. O yüzden heyecanlıyız. Keyifli bir iş olacağından eminiz” diye konuştu.

“Antalya'da şehrin tüm bileşenleri tarafından destekleniyor”

İHA'ya konuşan Haluk Özsevim, organizasyona olan ilgiden memnun olduklarını söyleyerek, “Yarışmaya katılacak sporseverlerin 29 Nisan tarihine kadar ön kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Organizasyon 30 Nisan tarihinde Kemer'de gerçekleşecek. 48 ve 98 kilometrelik iki etaptan oluşacak. Yarışmamıza Türkiye'de lisansı olan amatör sporseverlerin tamamı katılabilir. Geçtiğimiz yıl ilk kez Kemer'de düzenledik bu yarışı. Çünkü Kemer, doğasıyla ve coğrafi özellikleriyle çok güzel bir bölge. Sporcular tarafından çok da ilgi gördü diyebilirim. Bu yıl da ilginin çok fazla olacağından eminiz. Organizasyonumuzun bu yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılacak olması, Antalya'da şehrin tüm bileşenleri tarafından desteklenmesini sağlıyor. Yarışma neticesinde elde edilen gelirlerin tamamı ile bisikletlerimizi alacağız ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği bölgelerde dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Amacımız deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde sosyal hayatın normale dönmesi için elimizden geldiğince destek olabilmek” açıklamalarında bulundu.

48 ve 98 kilometrelik iki etapdan oluşacak

Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 2 parkurdan oluşan yarış, pek çok ülkeden amatör bisikletçiyi Antalya Kemer'de ağırlamaya hazırlanıyor. 98 kilometre uzunluğuyla yarışın en uzun parkuru olan AKRA Parkuru, toplamda 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip. Kemer Olbia Parkı'ndan başlayacak olan parkur, geçen zorlu yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada son bulacak. Yarışın bir diğer parkuru olan AG Tohum Parkuru ise 48 kilometre mesafeden oluşuyor. Yarışçıların 537 metreden fazla tırmanışa sahip olacağı parkur Kemer Olbia Parkı'ndan başlayacak ve aynı noktada bitecek. Antalya ve Kemer'in manzarası kilometreler boyunca tüm sporculara eşlik edecek.

Yunus Kılıç - Yunus Emre Öztaş



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