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Hamaney: 'ABD'nin anlaşmaya dönmesi için ne ısrarcıyız ne de acelemiz var'

Hamaney: 'ABD'nin anlaşmaya dönmesi için ne ısrarcıyız ne de acelemiz var'
Hamaney: 'ABD'nin anlaşmaya dönmesi için ne ısrarcıyız ne de acelemiz var'

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ABD’nin 2015 Nükleer anlaşmasına dönmesinin telaşında olmadıklarını ifade ederek, “ABD’nin anlaşmaya dönmesi için ne ısrarcıyız ne de acelemiz var” dedi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, bugün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmaya değindi. Hamaney, ABD'nin 2015 yılında imzalanan anlaşmaya dönüşünün telaşı içinde olmadıklarını ancak yaptırımların kaldırılmasında ısrarcı olduklarını söyledi.

Hamaney, “ABD'nin anlaşmaya dönmesi için ne ısrarcıyız ne de acelemiz var. Mantıklı olan bizim talebimiz, yaptırımların kaldırılması” dedi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla 2015 yılında anlaşma imzalanmıştı. ABD, anlaşmadan 2018 yılında çekilmişti.

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