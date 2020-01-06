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Hamaney, Süleymani'nin cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı!

Hamaney, Süleymani'nin cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı!
Hamaney, Süleymani'nin cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı!

ABD’nin operasyonunda öldürülen General Kasım Süleymani için İran’ın başkenti Tahran’da cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze namazını İran'ın dini lideri Hamaney kıldırdı. İran'ın dini lideri, Kasım Süleymani'nin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.

Hamaney, Süleymani'nin cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı! - Tıkla İzle

ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesinde düzenlenen cenaze töreninde cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına İranlı üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra binlerce İranlı katıldı. Cenaze namazını kıldıktan sonra cenazeyi omuzlarında taşıyan kalabalık, “Kahrolsun ABD” ve “Kahrolsun İsrail” sloganları attı.

Süleymani'nin cenazesi daha sonra Kum kentine götürülecek ve oradan Kirman kentine götürülerek toprağa verilecek.

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