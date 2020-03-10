İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hamaney'in nevruz konuşması korona virüsü nedeniyle iptal edildi

Hamaney'in nevruz konuşması korona virüsü nedeniyle iptal edildi
Hamaney'in nevruz konuşması korona virüsü nedeniyle iptal edildi

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in her yıl nevruz ayının başlangıcı 21 Mart tarihinde halka hitaben yaptığı konuşmanın korona virüsü nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada, İran'da yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen nevruz ayında (21 Mart) Meşhed kentinde halka hitaben yapacağı konuşmanın korona virüsü nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Ofisten yapılan açıklamada İranlılardan Meşhed kentine gitmemeleri istenirken İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in bu yıl konuşma yapmayacağı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada korona virüsü tehdidine karşı şehirler arası yolculuğun yapılmaması gerektiği ve sağlık yetkililerinin kalabalık ortamlardan uzak durulması yönündeki uyarılarının dikkate alındığı belirtilerek,”Korona virüsünün önüne geçmek için Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in yapacağı konuşma iptal edildi” ifadesi kullanıldı.


İran'da artan korona virüsüne önlem olarak hükümet 17 eyalete seyahat yasağı getirmişti.
Aynur Sena Çabuk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.