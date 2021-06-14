Hamas: 'İsrail hükümetine ne olursa olsun işgalci varlık olarak yaklaşacağız'

İsrail'de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi. Hamas Sözcüsü Fevzi Barhum İsrail'de koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail seçim sürecinin ve sonuçlarının tekrarlanmasının, İsrail'de Filistin direnişinden kaynaklanan askeri ve güvenlik krizlerinin kanıtı olduğunu ifade ederek, “İsrail hükümetinin biçimi ne olursa olsun, ona direnilmesi gereken bir işgalci varlık olarak yaklaşacağız” dedi.

Barhum, “Direnilmesi gereken bir yerleşim işgal varlığıdır. Başta silahlı mücadele olmak üzere her türlü direnişle haklarımızın geri alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Filistin, İsrail'in kendilerine yönelik politikalarında çok az değişim bekliyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Bennett'in kırılgan sekiz partili koalisyonu altında Filistinlilere yönelik politikasında çok az değişiklik görmeyi beklediklerini ifade etti. Bakanlık, "Bu kez İsrail'de Netanyahu'suz bir hükümet kuruldu. Ancak, Netanyahu'nun artık orada olmadığı söylenmedikçe, buna 'değişim hükümeti' demek yanlış olur” dedi.

Bakanlık, yeni hükümetin Filistinlilere yönelik politikalarının mevcut olanlardan farklı olmayacağını hatta daha da kötü olabileceğini ifade etti.

Muhammed Rabah