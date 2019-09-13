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Hamburg Havalimanı'nda güvenlik alarmı

Hamburg Havalimanı'nda güvenlik alarmı
Hamburg Havalimanı'nda güvenlik alarmı

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda şüpheli bir şahsın gözaltına alınması sonrası güvenlik alarmı verildi. Tedbir amacıyla yolcuların dışarı çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Hamburg Havalimanı'nda güvenlik alarmı - Tıkla İzle

Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Uluslararası Hamburg Havalimanı'nda üzerinde pasaport, kimlik, uçuş kartı yada herhangi bir tanımlayıcı evrak bulundurmayan bir kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması sonucu havalimanında alarm verildi. Hamburg şehrinin 8,5 kilometre kuzeyinde bulunan havalimanındaki tüm yolcular uçaklardan indirilirken, uçak saati bekleyen binlerce yolcu da dışarı çıkarıldı. Havaalanında Hamburg'taki kruvaziyer turizm fuarına katılan ve aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in bulunduğu çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğu belirtildi. İHA'ya açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uçağa binmek için havaalanına geldiklerini ancak güvenlik nedeniyle havalimanının boşaltıldığını ve dışarıda beklediklerini söyledi.

Zafer Hacısalihoğlu
 

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