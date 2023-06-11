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Hamburgercide kız arkadaşı ile tartıştı, ortalık boks ringine döndü

Hamburgercide kız arkadaşı ile tartıştı, ortalık boks ringine döndü
Hamburgercide kız arkadaşı ile tartıştı, ortalık boks ringine döndü

Beylikdüzü’nde bir şahıs, hamburgercide yemek yerken kız arkadaşı ile tartışan gence tepki gösterince ikili arasında kavga çıktı. Restoran müdürü ayırmak istediği kavgada yumrukların hedefi olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hamburgercide kız arkadaşı ile tartıştı, ortalık boks ringine döndü - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bulunan bir hamburgercide yaşandı. İddiaya göre, hamburger yemek için restorana gelen çift arasında tartışma çıktı. Gencin kız arkadaşına bağırmasından rahatsız olan bir vatandaş olaya müdahale etmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi. Kısa sürede çevredeki vatandaşlar ve restoran müdürü tarafları ayırdı. Bu sırada öfkeli genç kendisini dışarı çıkarmak isteyen restoran müdürüne de saldırırken, yaşlı adam yumrukların hedefi haline geldi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mahsun Işıklı

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