Hamdi Ünal'ın 'Horon' sergisi Trabzon'da

İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Hamdi Ünal'ın “Horon” temalı sergisi Trabzon'da sanatseverlerle buluşuyor. Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek sergide, horon coşkusunun ve figüratif görsellerin tekstil malzemeleri ile yorumlandığı ve çeşitli düğüm geleneğinin uygulandığı büyük boyutlu çalışmaların yer alması planlanıyor. Resimsel kompozisyon ve ifade biçimlerine, teknik ve malzeme anlamında yeni bir soluk ve bakış açısı getirmesi amaçlanan sergi, 25 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

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