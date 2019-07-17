İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hamile eşine kurşun sıkan, yanındaki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Hamile eşine kurşun sıkan, yanındaki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Hamile eşine kurşun sıkan, yanındaki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri'de aylardır haber alamadığı hamile eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'da yaşayan B.D. (39), aylardır haber alamadığı hamile eşi G.D.'nin (29) Kayseri'de olduğunu öğrendi. G.D.'yi takip eden B.D., eşini Afgan uyruklu Mohammet Fakiri'yi (25) yol üzerinde beraber yürürken gördü. B.D. üzerinde taşıdığı tabanca ile G.D. ve Muhammed Fakiri'ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Muhammet Fakiri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, vücuduna 6 kurşun isabet ettiği öğrenilen G.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobil ile olay yerinden kaçan B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. B.D.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.