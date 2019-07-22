İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalara bir şok daha
Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalara bir şok daha

Pendik’te hamile kadını bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları firması tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararı alınmıştı. Kararın ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirilmeye başlandı.

Pendik'te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran magandalar Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları'nın açtığı dava sonucunda mahkeme ihtiyati tedbir kararı almıştı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararını kabul ederek, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Seydioğlu'nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi.

Kararın ardından Seydioğlu Baklava'ya ait dükkanların tabelaları indirilmeye başlandı.  

Halit Arslan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.