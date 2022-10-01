Hamile kadını işe almayan şirkete ceza

N.B. isimli genç kadın, aylarca hazırlık yaptıktan sonra ülke genelinde onlarca mağazası bulunan özel bir şirkete müracaat etti. İşe alımı onaylanan N.B., evrakları hazırladığı gün, hamile olduğunu öğrendi. Genç kadın; kendisini arayan şirket yetkilisine hamile olduğunu söyleyince işler bir anda sarma sardı. Maruz kaldığı hareketin ayrımcılık olduğunu öne süren N.B., Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) yolunu tuttu. Kendisine yapılan ayrımcı muamelenin hukuka aykırı olduğunu, hamile olduğu öğrenildikten sonra işe alınmaktan vazgeçildiğinin belli olduğunu dile getirdi. Kurum, muhatap şirketin savunmasını da aldı. Şirket; başvuranın hamileliği gerekçesiyle işe alınmadığı iddialarını reddetti. İnsan kaynakları yönetimince yapılan değerlendirme ile başvuranın istenen kriterlere uygun olmadığının anlaşıldığını, ilgili pozisyon için yeni bir personel istihdamına gidilmediğini, başka bir şubeden personel nakli ile ihtiyacın karşılandığını ileri sürdü.

Süleyman Aydın



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