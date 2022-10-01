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Hamile kadını işe almayan şirkete ceza

Hamile kadını işe almayan şirkete ceza
Hamile kadını işe almayan şirkete ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), işe giriş sürecinde hamile olduğunu söyleyen kadın yöneticiye kapılarını kapatan şirkete 'ayrımcılık' yaptığı iddiasıyla para cezası verdi. Kurum; işe alımı onaylandıktan sonra hamile olduğu ortaya çıkan kadını işe başlatmayan şirketin bu hareketini 'ayrımcılık' olarak niteledi.

N.B. isimli genç kadın, aylarca hazırlık yaptıktan sonra ülke genelinde onlarca mağazası bulunan özel bir şirkete müracaat etti. İşe alımı onaylanan N.B., evrakları hazırladığı gün, hamile olduğunu öğrendi. Genç kadın; kendisini arayan şirket yetkilisine hamile olduğunu söyleyince işler bir anda sarma sardı. Maruz kaldığı hareketin ayrımcılık olduğunu öne süren N.B., Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) yolunu tuttu. Kendisine yapılan ayrımcı muamelenin hukuka aykırı olduğunu, hamile olduğu öğrenildikten sonra işe alınmaktan vazgeçildiğinin belli olduğunu dile getirdi. Kurum, muhatap şirketin savunmasını da aldı. Şirket; başvuranın hamileliği gerekçesiyle işe alınmadığı iddialarını reddetti. İnsan kaynakları yönetimince yapılan değerlendirme ile başvuranın istenen kriterlere uygun olmadığının anlaşıldığını, ilgili pozisyon için yeni bir personel istihdamına gidilmediğini, başka bir şubeden personel nakli ile ihtiyacın karşılandığını ileri sürdü.

Süleyman Aydın
 

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